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الأحد، 23-10-2022 03:50 م

مجاهد ينصح ببقاء طلبة المدارس في صفوفهم خلال الكسوف يوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

نصح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك و المشرف على فعالية رصد كسوف الشمس في الأردن ببقاء طلبة المدارس في غرفهم الصفية أثناء الكسوف الذي سيؤثر على المملكة يوم الثلاثاء القادم.

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وأشار إلى أن الكسوف سيبدأ في عمان في تمام الساعة 12 و59 دقيقة و13 ثانية ووقت الذروة في تمام الساعة 2 و 13 دقيقة و22 ثانية وينتهي في تمام الساعة 3 و 23 دقيقة.


وبين مجاهد لـ "الوكيل الإخباري" أن كسوف الشمس حدث اعتيادي حيث أن سماء المملكة شهدته في عام 2020  ، ولكن يجب في الوقت ذاته التنويه الى الطلبة بعدم النظر الى الشمس بشكل مباشر لما يصاحب الكسوف من اشعة تشكل ضرراً على العيون .


وأوضح أن على الراغبين برؤية الكسوف ارتداء نظارات مخصصة واتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة.

 




 

 


 

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