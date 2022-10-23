عويس لـ الوكيل : لا تعطيل للمدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير التربية والتعليم وجيه عويس وجود قرار بتعطيل او تعديل دوام المدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف الذي سيؤثر على المملكة .
وقال عويس في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستكتفي بالتوجيهات التي ستصدر بخصوص هذا الامر لأخذ الحيطة والحذر اثناء اوقات الكسوف .
بدوره نصح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك و المشرف على فعالية رصد كسوف الشمس في الأردن ببقاء طلبة المدارس في غرفهم الصفية أثناء الكسوف .
وأشار إلى أن الكسوف سيبدأ في عمان في تمام الساعة 12 و59 دقيقة و13 ثانية ووقت الذروة في تمام الساعة 2 و 13 دقيقة و22 ثانية وينتهي في تمام الساعة 3 و 23 دقيقة.
وأوضح أن على الراغبين برؤية الكسوف ارتداء نظارات مخصصة واتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة.
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