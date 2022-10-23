الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الأحد، 23-10-2022 06:26 م

عويس لـ الوكيل : لا تعطيل للمدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير التربية والتعليم وجيه عويس وجود قرار بتعطيل او تعديل دوام المدارس يوم الثلاثاء بسبب الكسوف الذي سيؤثر على المملكة .

وقال عويس في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان الوزارة ستكتفي بالتوجيهات التي ستصدر بخصوص هذا الامر لأخذ الحيطة والحذر اثناء اوقات الكسوف .

بدوره نصح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك و المشرف على فعالية رصد كسوف الشمس في الأردن ببقاء طلبة المدارس في غرفهم الصفية أثناء الكسوف .

وأشار إلى أن الكسوف سيبدأ في عمان في تمام الساعة 12 و59 دقيقة و13 ثانية ووقت الذروة في تمام الساعة 2 و 13 دقيقة و22 ثانية وينتهي في تمام الساعة 3 و 23 دقيقة.
 
وأوضح أن على الراغبين برؤية الكسوف ارتداء نظارات مخصصة واتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
مدرسة

وزارة التربية : تقليل مدة الحصة الدراسية في هذه المدارس

w

التربية تكرم الفائزين بمسابقة برنامج جسور التعلم

620224183414742316069

دورة في المزار الشمالي حول أصدقاء البيئة والسياحة

220221612236674846727

تعميم من عويس يخص الطلبة المرشحين للقبول الجامعي

عويس

تعليمات جديدة لتصنيف المؤسسات التعليمية

220221612236674846727

انهاء خدمات عدد من الاداريين والمعلمين في وزارة التربية والتعليم