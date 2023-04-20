الإفتاء توضح حول اعلان موعد العيد بالاردن

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء الأردنية حسان أبو عرقوب، إن مجلس الإفتاء سيجتمع الخميس مع العاملين في الحقل الفلكي لرصد الهلال.



وأضاف أبو حسان، في تصريحات صحفية، أنه إذا شوهد الهلال في الأردن أو المناطق المجاورة سيعلن عنه.



وبين أن دائرة الإفتاء تتبع منهج يقوم على أن تكون المشاهدة ليست فقط بالعين المجردة، فهناك استعانة بالتلسكوبات بشرط أن تكون هناك إمكانية للرؤية فلا مانع، وإذا لم تكن هناك رؤية فلا يعلن عن العيد.



وأشار إلى أنه حتى مع عدم إمكانية رؤية الهلال حسابيا، ستقوم دائرة الإفتاء بالتحري خاصة أن المراصد موجودة ومكاتب الإفتاء مفتوحة والكل سيرصد وستخرج النتيجة، لأنه لا نعتمد الرؤية في الأردن بل نعتمد على دول أخرى.



ولفت إلى أن اختلاف الرؤية في الدول أمر طبيعي وعادي جدا، "كان هذا الأمر في من سبقنا أيام الصحابة وبعد ذلك استقر ، وندعو جميع الأخوة المسلمين والصائمين أن يكون لهم ثقة في دائرة الإفتاء، حيث إذا أعلن عيد سيكون عيد وإذا أعلن عن صيام سيكون صيام، وهذا أمر شرعي لا مجال للتلاعب فيه ولا مجال حتى للتسييس فيه".

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