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الإثنين، 17-04-2023 07:15 ص

الإفتاء توضح فضل الدعاء عند الإفطار

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الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام فضل الدعاء عند الإفطار في رمضان.

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وقالت عبر صفحتها على فيسبوك "على العبد أن يتذكر عند فطره قربه من الله تعالى، وأن دعاءه في هذه اللحظات مستجاب، فيلجأ إلى الله تعالى بالدعاء لنفسه فيما يريده من مرغوبات الدنيا والآخرة، ولا ينسى إخوانه المؤمنين فيدعو لعباد الله تعالى ويدعو لأمته بالعزة والنصر والتمكين قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) البقرة 186"



 




 

 


 

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