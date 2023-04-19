الإفتاء توضح حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد .

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وقالت في منشور لها عبر فيسبوك "يحرم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد، فإن أخّرها عن يوم العيد عصى وعليه القضاء على الفور لتأخيره من غير عذر، لأن ذمته تبقى مشغولة فلا بد له من إبراء ذمته ."



وأضافت " يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا تيسيراً على الناس وتحقيقا لمصلحة الفقراء، وتقدر هذه القيمة بالسعر الحاضر لأي صنف من الأصناف المذكورة، والقوت الغالب في الأردن هو القمح، وقد قدر مجلس الإفتاء زكاة الفطر لهذا العام بـ 180 قرشا ويحرم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد".



