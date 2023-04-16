الإفتاء توضح حول موعد تحري ليلة القدر

الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام أن موعد تحري ليلة القدر في العَشْرِ الأواخر من رَمضان .

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وقالت في منشور لها عبر فيسبوك " قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (تَحَرُوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) متفق عليه. فهي ليلة مباركة هي تاج ليالي الدهر كثيرة ،البركات، القليل من العمل فيها كثير، مصداقاً لقوله تعالى: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شهر) (القدر 3):، ينزل من السماء الملائكة لشهود تلك الليلة: (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) (القدر:4).



