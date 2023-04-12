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الأربعاء، 12-04-2023 11:28 ص

الإفتاء توضح حكم وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام

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الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الافتاء الاردنية حكم وقت دفع الفدية للعاجز عن الصيام .

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وقالت الإفتاء في إدراج لها عبر الفيسبوك "الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184."


وأضافت بشأن طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل "فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين: الأول يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية والثاني إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة".

 







 




 

 


 

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