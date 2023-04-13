الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

الوكيل الاخباري - خاص

قال الناطق الرسمي لدائرة الافتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب إن أفضل وقت لأداء صلاة قيام الليل الثلث الأخير منه والذي يوافق حوالي الساعة الواحدة والنصف ولغاية الخامسة فجراً حسب التوقيت في الاردن.

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وأضاف أبو عرقوب اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن صلاة قيام الليل يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.



ونوه أن مدة قيام الليل في الاردن نحو 10 ساعات تبدأ من السابعة مساءً ولغاية الخامسة فجراً مشيراً أنه يتم تقسيمها إلى 3 أجزاء لمعرفة الثلث الأخير من الليل .



وتستقبل مساجد المملكة المصلين للقيام والاعتكاف طيلة ليالي العشر الأواخر من رمضان والتي بدأت بغروب شمس يوم الـ 20 من رمضان .

