الإقراض الزراعي وجمعية مصدري الخضار والفواكه يبحثان التعاون

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي بالوكالة المهندس محمد الدوجان اليوم الأربعاء مع رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الخضار والفواكه عبد الله الزبن والوفد المرافق له، الخدمات الإقراضية التي تقدمها المؤسسة في المجالات كافة.

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كما بحثا الأمور المتعلقة بخدمات ما بعد الإنتاج وتحسين فرص تصدير الخضار والفواكه بتوفير القروض المناسبة لإقامة البنية التحتية التي توفر ظروفا تسويقية ملائمة لتسويق المنتجات الزراعية من خلال دعم مشاغل التعبئة والتبريد والتغليف وزراعة المحاصيل التعاقدية والتصديرية في ظل المنافسة الشديدة للمنتج الزراعي.



وعرضا لإمكانية الاستفادة من إمكانيات الجمعية التدريبية في توجيه المهتمين من المزارعين لتدريبهم واكسابهم خبرات في مجالات التسويق والتصدير واطلاع الفنيين في المؤسسة على هذه التجارب والخبرات.



واتفق الطرفان على التحضير لاجتماعات لاحقة من أجل استكمال تعميم هذه الأفكار على بقية المصدرين والمزارعين.

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