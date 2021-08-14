السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 07:46 م

إجراءات أعلنتها الحكومة اليوم للتخفيف على الأردنيين

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الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - ما زالت التوجيهات الملكية السامية ، بوصلة العمل الحكومي ، الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، على وقع تردي الوضع الاقتصادي في المملكة ، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

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وباتت القرارات والإجراءات الرسمية ، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للأردنيين ، حيث أن الملك عبد الله الثاني يواصل متابعته للاحتياجات الشعبية ، والوقوف على مطالبهم ، من منطلق خدمته لأفراد شعبه.

 

المعونة الوطنية

واليوم ، السبت ، أعلنت عدة جهات حكومية ، التسهيلات والحوافز لفئات من الأردنيين ، من أجل التخفيف عنهم وطأة معاناتهم المالية.

 

فقد أعلن صندوق المعونة الوطنية شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في شهر تموز الماضي (أنقر هنا) .

 

ووفقًا لتقرير أعمال الصندوق لشهر تموز، فان الصندوق أوقف المعونة الشهرية المتكررة عن 89 أسرة، فيما تم تخفيضها عن 11 أسرة، ليرتفع عدد الحالات التي جرى مسحها 3432 أسرة.

 

الاستهلاكية المدنية 

كما أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن المؤسسة تعطي الصناعات الأردنية الأولوية في الشراء من خلال العطاءات المختلفة التي تطرحها لتوفير المواد التي يجري بيعها بمختلف أسواقها (أنقر هنا) .

 

وحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان، اليوم السبت، أشار القضاة الذي بعث كتابا رسميا تضمن الحوافز التي ستقدمها المؤسسة للشركات التي تحمل شعار "صنع في الأردن"، إلى أن المنتجات المحلية تشكل أكثر من 82 بالمئة من اجمالي السلع المتواجدة بأسواقها.

 

الإقراض الزراعي 

وقال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه تم صرف 2.5 مليون دينار من برنامج الإقراض الزراعي بدون فوائد للمزارعين في الاقليم منذ اذار الماضي ولغاية الان (أنقر هنا) .

 

واوضح عبيدات ان هذا المبلغ الذي تم صرفه للمزارعين يأتي ضمن حزمة من البرامج الإقراضية التي أطلقتها المؤسسة لتحفيز وتطوير القطاع الزراعي، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

 




 




 

 


 

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