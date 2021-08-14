صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال

الوكيل الإخباري -قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه تم صرف 2.5 مليون دينار من برنامج الإقراض الزراعي بدون فوائد للمزارعين في الاقليم منذ اذار الماضي ولغاية الان.

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واوضح عبيدات ان هذا المبلغ الذي تم صرفه للمزارعين يأتي ضمن حزمة من البرامج الإقراضية التي أطلقتها المؤسسة لتحفيز وتطوير القطاع الزراعي، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.



وأضاف أن المؤسسة أطلقت برنامج القروض بدون فوائد بهدف تحفيز وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل ودعم مشاريع المرأة الريفية ودعم بعض القطاعات الزراعية المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين لتنمية هذا القطاع الهام والعمل على تطويره.



وبين أن عدد المستفيدين من القروض لغاية تاريخه قد بلغ 780 مستفيدا على مستوى محافظة إربد والأغوار الشمالية والرمثا وبني كنانة والكورة، تمحورت حول مشاريع التصنيع الغذائي المختلفة والانتاج الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن مديرية الزراعة جاهزة لتقديم النصح والإرشاد والدورات التدريبية المتخصصة بتربية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، لضمان نجاح هذه المشاريع المنفذة حاليا على أرض الواقع.



وذكر أن الحزم المنفذة ضمن هذا البرنامج ستعمل على توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل في المحافظة في مجال القطاع الزراعي كما أنها ستعمل على تمكين المرأة الريفية من تنفيذ وتطوير مشاريعها الإنتاجية المختلفة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في المجتمع الأردني.



بدوره، قال رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة إربد عمر العودات، ان مديرية زراعة إربد قامت من خلال البرنامج التدريبي للمجتمع المحلي في القطاع الزراعي، بتدريب حوالي 1400 من كلا الجنسين في مجالات مختلفة، كالتصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي.



وأشار الى أن هناك إقبالا ومشاركة وتفاعلا ملحوظا من قبل أبناء المجتمع المحلي مع برامج الدورات التدريبية التي تعقدها مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع المؤسسات المحلية والاهلية.

