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الأربعاء، 01-09-2021 01:26 م

2646 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

سوق


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2646 طنا، توزعت على 1612 طن خضار، و867 طن فواكه، و166 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 100 إلى 200 فلس، بصل ناشف من 100 إلى 200 فلس، بطاطا من 250 إلى 400 فلس، بندورة من 80 إلى 150 فلسا، بلح من 500 إلى 1500 فلس.

 

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