الإمارات تدين الاعتداء على قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة

الوكيل الإخباري - دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، وعلى مقر الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة.

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وذكرت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان اليوم الجمعة، أنها تحمل إسرائيل كامل مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة، مطالبة بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها، التي تعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.



وأكدت الخارجية الإماراتية في بيانها أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.



وثمنت الوزارة الجهود التي يقوم بها الأردن في سبيل دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.



وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وببذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع عبر ممرات آمنة ودون عوائق.