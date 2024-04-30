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الثلاثاء، 30-04-2024 10:38 ص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الاردن

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الوكيل الإخباري - وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى عمان ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة للمنطقة وهي السابعة في إطار جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب وبحث الأوضاع في الشرق الأوسط.

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ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن فور وصوله الى عمان جلالة الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي بعد ذلك بوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


وبدأ بلينكن زيارته الى المنطقة في الرياض حيث أدلى بتصريحات هناك قال فيها: إنه بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين لا يمكن لواشنطن أن تدعم عملية عسكرية كبيرة في هذه المدينة الواقعة أقصى جنوبي القطاع.

 




 

 


 

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