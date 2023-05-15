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الإثنين، 15-05-2023 03:56 م

الائتمان العسكري يوقع اتفاقية لتوفير تسهيلات مالية للعاملين والمتقاعدين العسكريين

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الوكيل الإخباري - وقّع صندوق الائتمان العسكري وشركة إمداد للأثاث والأثاث الذكي اليوم الاثنين، وضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح اتفاقية التقسيط بالسعر النقدي، التي تتضمن توفير التسهيلات المالية لرفاق السلاح العاملين والمتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بحضور مدير التزويد اللوجستي العميد تزويد فني علاء شبيلات.

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وتُمَكّن هذه الاتفاقية رفاق السلاح من تقسيط احتياجاتهم من الأثاث، بدون فوائد وفترة سداد تصل لغاية 24 شهراً وبإجراءات سهلة وبسيطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري مهند شحادة: "يسعدنا اليوم التوقيع مع شركة إمداد للأثاث التي تعتبر أنموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص، ونحن في الصندوق ماضون على ديمومة المبادرة الملكية السامية "برنامج رفاق السلاح"، التي يشرف عليها سمو ولي العهد لخدمة رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين العسكريين".


وقال المدير التنفيذي لشركة إمداد سلطان المعايطة: "انسجاماً مع الرؤية الملكية في تطوير الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، قمنا باختيار أفضل وأمهر الأيدي العاملة الأردنية المدنية والعسكرية لتحقيق الإنتاج وبأقل التكاليف وأجود المواد المستخدمة".


ويعتبر مصنع إمداد للأثاث والأثاث الذكي قصة نجاح بشراكة استثمارية مع القوات المسلحة خدمة لنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، من خلال تقديم أجود المنتجات التي تمتاز بموديلاتها الحديثة بأسعار مناسبة وبأقساط ميسرة.

 




 

 


 

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