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الأربعاء، 17-04-2024 02:10 م

الاتصال الحكومي تنظّم ندوة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

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الوكيل الإخباري - نظّمت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأربعاء، ندوتها التثقيفية الخامسة حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بمشاركة عدد من موظفي وزارتي الزراعة، والمياه.

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وتأتي الندوة ضمن سلسلة لقاءات مستمرة تنظمها وزارة الاتصال الحكومي لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والإعلاميين وطلبة الإعلام في الجامعات، لنشر مبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية، وأهميتها في التصدّي للإشاعات ومكافحة خطاب الكراهية، ومواجهة تزييف الحقائق، والتحقّق من مصادر المعلومات.


وناقشت الندوة التي قدّمها المدرب في مجال التربية الإعلامية بكر الأمير، مفاهيم التربية الإعلامية، وأهميتها ودورها في محاربة الأخبار الكاذبة والإشاعات وكشف المعلومات الخاطئة المؤثرة في الرأي العام المحلي.


وتناولت أبرز مهارات التربية الإعلامية؛ منها تحليل الرسائل الإعلامية، والتقييم والمقارنة، وكيفيّة البحث عن المعلومات من مصادرها، فضلاً عن دورها في تنمية وتعزيز قدرات ومهارات التفكير الناقد لدى المتلقي.


يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي وانطلاقاً من مهامها في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية تعمل على تنفيذ برامج ومشاريع في مجال التربية الإعلامية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات.

 




 

 


 

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