مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يعقد مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام عبدالرحيم الهزايمة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان: "مؤسسة تنمية أموال الأيتام إنجاز وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي، الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول جهود المؤسسة في المسؤولية المجتمعية والمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها وتنميتها في مختلف مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.



ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.