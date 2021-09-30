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الخميس، 30-09-2021 07:29 م

الاحتفال باليوم الأوروبي للغات في البوليفارد السبت المقبل

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الوكيل الاخباري - يحتفل الاتحاد الأوروبي في الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية في المملكة باليوم الأوروبي للغات يوم السبت المقبل في البوليفارد.

وتأتي الفعالية، التي تمتد من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء والمعاهد الثقافية المشاركة بالفعالية وضمن شراكة استراتيجية مع البوليفارد؛ بهدف تشجيع تعلم اللغات ولإظهار التنوع الثقافي في القارة الأوروبية للمجتمع الأردني.

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