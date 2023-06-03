الاحتفال بزفاف ولي العهد وعيد الاستقلال في بني عبيد

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الحصن للثقافة والتراث في لواء بني عبيد، اليوم السبت، احتفالا بمناسبة زفاف سمو الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد، وعيد الاستقلال على مسرح مركز الحصن الثقافي.



وقال قائد أمن إقليم الشمال الدكتور العميد تامر المعايطة إننا في الأردن نمتلك قيم مثلى للاستقلال، فلم يكن الأردن سوى دولة على مسافة واحدة من الجميع، وأن جميع محافظات الأردن قد أظهرت مثالا في الوحدة الوطنية ويجب أن نحافظ على قيم الاستقلال، مباركا للوطن ولجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله بزفاف ولي العهد.

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