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الإثنين، 08-01-2024 12:10 م

الادارة المحلية تتخذ الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان بأن الوزارة شكلت فريقاً لمتابعة تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية، هذا إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة ما بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه الغاية.

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وأكد في تصريح صحفي بأن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية اتخذت الإجراءات المطلوبة من قبلها لمتابعة وتشكيل اللجان والتحقيق فيها، موضحاً بأن أي ملاحظة لم يتم تصويبها في قطاع الإدارة المحلية سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.


أما بخصوص صرف المكافآت، أشار أبو عرابي العدوان إلى أنه منذ عام 2022 وبعد إصدار تعليمات المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فإن أية مكافآت تصرف وفقاً لهذه التعليمات.

 




 

 


 

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