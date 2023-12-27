تقرير المحاسبة: الجامعة الهاشمية قبلت طلبة طب معدلاتهم أقل من الحدود الدنيا

الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق ملف قبول الطلبة في كلية الطب بالجامعة الهاشمية تبين أنها تجاوزت أعداد الطلبة الأردنيين المسجلين في البرنامج الموازي لتخصص الطب البشري النسبة المحددة في البند (رابعا /ط) من السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية المرحلة البكالوريوس للأعوام الدراسية (2021/2020)،(2022/2021) حيث بلغت النسبة (114%) ، (53%) من عدد الطلبة المسجلين على البرنامج العادي للتخصص بدلا من (30%).

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وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن تم قبول عدد من الطلبة على البرنامج الموازي تخصص دكتور في الطب من قبل رئيس الجامعة ممن حصلوا على معدلات في الثانوية العامة تقل عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في البرنامج الموازي للعام الدراسي (2021/2020) وهو (95.7%) خلافاً لقرار مجلس العمداء رقم (2020/42/903).



