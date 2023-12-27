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الأربعاء، 27-12-2023 04:16 م

بلدية الكرك الكبرى تحوسب مخططاتها التنظيمية

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الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الكرك الكبرى بحوسبة مخططاتها التنظيمية ضمن ما يسمى " بمشروع حوسبة المخططات"، للتسهيل على المواطنين وسرعة الإنجاز.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذا الإجراء يأتي لغايات التحوُّل الإلكتروني وتسهيلا على المواطنين خاصة بما يتعلق بالمخططات والأراضي، مشيرا إلى أن العمل يقع ضمن برمجية نظم المعلومات الجغرافية وهي في مرحلة التدقيق النهائي في وزارة الإدارة المحلية.


وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من أجل تأسيس قاعدة بيانات لغايات التطوير والتحديث في عملية التحوُّل الإلكتروني بما ينعكِس على سرعة إنجاز أعمال المخططات ودقتها.

 




 

 


 

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