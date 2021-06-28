الاردنيون على موعد مع قرارات وأحداث مهمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ان الحكومة ملتزمة بموعد فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الخميس المقبل .يشار الى ان المرحلة الثانية تبدأ في 1 تموز/يوليو، وتشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.وعودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك وفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.فيما تتضمن خطة المرحلة الثانية السماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية (50%) على أن لا يتجاوز عدد الحضور (100) شخص، بما في ذلك في منطقة المثلث الذهبي.وفيما يخص المنشآت الصناعية والسياحية سيسمح للصناعية منها بدءا من الأول من تموز داخل وخارج المدن الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبكامل طاقتها التشغيلية، وللمنشآت السياحية بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وبجميع مرافقها، شريطة مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.