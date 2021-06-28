الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت بذور عباد الشمس

وزارة التربية : 40% من طلبة امتحان الكيمياء اجابوا على السؤال 14 اجابة صحيحة

منظمة الصحة تحذر من تلقوا لقاح كورونا

دراسة: لقاحات فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

الاردنيون على موعد مع قرارات وأحداث مهمة

استثناء الدول المنتشر فيها متحور الدلتا من الدخول الى الاردن

بريطانيا:3 وفيات و 22868 إصابة جديدة بكورونا

تونس تتجه إلى قطع المياه ليلا لمجابهة الشح

قطر: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تعيد السفر لـ12 دولة

الإثنين، 28-06-2021 08:00 م

الاردنيون على موعد مع قرارات وأحداث مهمة

1 (18)


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين ان الحكومة ملتزمة بموعد فتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر في المرحلة الثانية التي تبدأ يوم الخميس المقبل .اضافة اعلان


يشار الى ان المرحلة الثانية  تبدأ في 1 تموز/يوليو، وتشمل تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات تحفز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وعودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%، وسيكون هناك عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في كليّات التعليم العالي لتخصصات تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و ذلك وفق اشتراطات صحيّة في مقدّمتها تلقّي المطاعيم.

فيما تتضمن خطة المرحلة الثانية السماح لصالات الأفراح ومنشآت تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية (50%) على أن لا يتجاوز عدد الحضور (100) شخص، بما في ذلك في منطقة المثلث الذهبي.

وفيما يخص المنشآت الصناعية والسياحية سيسمح للصناعية منها بدءا من الأول من تموز داخل وخارج المدن الصناعية بالعمل خارج ساعات الحظر وبكامل طاقتها التشغيلية، وللمنشآت السياحية بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وبجميع مرافقها، شريطة مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للعاملين، والالتزام بالبروتوكولات الصحية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202128131040108545942

وزارة التربية : 40% من طلبة امتحان الكيمياء اجابوا على السؤال 14 اجابة صحيحة

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

استثناء الدول المنتشر فيها متحور الدلتا من الدخول الى الاردن

620212617131231205759

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ارتيمة والمساعيد

خارجية

الأردن يدين الهجوم الارهابي في العراق

w

ضريبة العقار في الاردن .. عارض ام عائق؟؟

620212884838355020104

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 3.36%

أخبار متعلقة
62021191850379386287

وزير الاعلام لـ الوكيل : اعطاء المطعوم يوم غد الجمعة لأول مرة بالمملكة

d2bc350c-a789-47b3-b0e5-1e2eb7fa59c3

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا توجه لمنح جرعة ثالثة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني بالاردن

52021720112394487483

وزير الاعلام لـ الوكيل: لا تقليص للحظر الليلي قبل هذا الموعد

82020894236788342235

بلدية اربد تعلن عودة جميع حدائقها للعمل اعتباراً من الأربعاء

نتا

تحذير من العودة إلى الإجراءات الصارمة

5202126185816306117693

السماح بالتجول خلال الحظر الليلي لهذه الفئة خلال أيام