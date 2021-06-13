وزير الاعلام لـ الوكيل: لا تقليص للحظر الليلي قبل هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين لموقع الوكيل الاخباري أن الحكومة لن تستبق العمل على تقليص ساعات الحظر الليلي قبل الموعد المقرر وفق الخطة المعتمدة مطلع تموز/يوليو ، مع مراقبة تطورات الحالة الوبائية .اضافة اعلان
وقال دودين ان ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول الغاء الحظر الليلي مؤخراً عار عن الصحة .
وقالت الحكومة في تصريحات سابقة إن الخطة الحكومية تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في 1 حزيران والثانية 1 من تموز والثالثة في 1 أيلول.
ونوهت الى ان المرحلة الثانية سيتم فيها تقليص ساعات التجول ليصبح من الساعة 12 ليلاً للمنشآت و 1 فجراً للأفراد، واعتبار شهادات التطعيم تصريحاً، والغاء الحظر الجزئي والشامل في المثلث الذهبي والبحر الميت .