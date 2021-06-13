وزير الاعلام لـ الوكيل: لا تقليص للحظر الليلي قبل هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

اكد وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين لموقع الوكيل الاخباري أن الحكومة لن تستبق العمل على تقليص ساعات الحظر الليلي قبل الموعد المقرر وفق الخطة المعتمدة مطلع تموز/يوليو ، مع مراقبة تطورات الحالة الوبائية .وقال دودين ان ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي حول الغاء الحظر الليلي مؤخراً عار عن الصحة .وقالت الحكومة في تصريحات سابقة إن الخطة الحكومية تتضمن ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في 1 حزيران والثانية 1 من تموز والثالثة في 1 أيلول.ونوهت الى ان المرحلة الثانية سيتم فيها تقليص ساعات التجول ليصبح من الساعة 12 ليلاً للمنشآت و 1 فجراً للأفراد، واعتبار شهادات التطعيم تصريحاً، والغاء الحظر الجزئي والشامل في المثلث الذهبي والبحر الميت .