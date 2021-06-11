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الجمعة، 11-06-2021 04:01 م

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السماح بالتجول خلال الحظر الليلي لهذه الفئة خلال أيام

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يبدأ الثلاثاء القادم ، العمل بقرار رئيس الوزراء، بشر الخصاونة ، القاضي بالسماح في التجول خلال ساعات الحظر الجزئي لمن مضى أكثر من 21 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا بدءا من منتصف الشهر الحالي، وفق تصريحات صحافية سابقة للخصاونة.

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ويترقّب الأردنيون العمل بهذا القرار ، ليتمكّنوا من التجول خلال ساعات الحظر ، خاصة في فصل الصيف ، حيث تكثر الزيارات والتنزّه ليلا ، استمتاعا بالأجواء الصيفية مساءً.

 

وكانت الحكومة ، دعت الأردنيين إلى ضرورة تلقي لقاح كورونا للتخلّص من وباء كورونا، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية .


 




 

 


 

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