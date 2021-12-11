الاردن يدين الأفعال الإرهابية في نيجيريا

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجومين اللّذين استهدفا مسجداً وحافلةً في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية، مُشدداً على تضامن المملكة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومُعرباً عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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