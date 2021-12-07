الاردن يدين الهجوم الإرهابي في محافظة البصرة بالعراق

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة البصرة في جمهورية العراق الشقيق، ظهر اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الحادث الإرهابي، مُشدداً على وقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في جمهورية العراق الشقيق، مُعرباً عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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