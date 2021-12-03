الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في خضرجيجة بالعراق

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع على قرية خضرجيجة في جمهورية العراق الشقيق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مُعرباً عن أصدق التعازي لأهالي الضحايا، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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