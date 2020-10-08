الاردن يشارك في الاحتفال الأممي بذكرى مؤتمر بيجين

الوكيل الاخباري -

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نشر الحساب الرسمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية على منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، اليوم الخميس، البيان الكامل لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، في الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بالذكرى ألـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (منهاج عمل بيجين العام 1995) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وكان المعايطة، قد مثّل الأردن في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق دورتها الخامسة والسبعين، مطلع الشهر الجاري، وشارك به 15 دولة عربية إلى جانب زعماء العالم، ومدراء ورؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة، للاحتفال بإنجاز هام في مسيرة نيل المرأة لحقوقها الإنسانية، ألا هو الذكرى السنوية 25 لاعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).وتحدّث المعايطة رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في كلمته، عما حققه الأردن منذ العام 1995 في مجال تحسين وصول المرأة إلى حقوقها المرتبطة بالتعليم والصحة، وتعديل أو إلغاء النصوص التشريعية التي تتضمن تمييزا مبنيا على الجنس أو النوع الاجتماعي، فضلا عن التدابير الإيجابية التي اتُخذت لتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.وقال، إن الحكومة الأردنية تبنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 في اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، مشيرا إلى هذه الاستراتيجية تجسّد رؤية الأردن وسعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لكل من الأردنيين والأردنيات واللاجئين واللاجئات على حد سواء.وأوضح المعايطة أن "الاستراتيجية توفر خارطة طريق لتوجيه عملية التمويل بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تبني موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تعدّ جزءاً من السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي التي تبنتها الحكومة الأردنية بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة".ولفت إلى أن الحكومة ستحرص على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة كإحدى الأدوات الأساسية للتعافي مما فرضته جائحة كورنا من تحديات، مشيرا إلى أن الأردن يشرف على إنهاء المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ خطته الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.يُشار إلى أن هذا الاجتماع الدولي يُقام سنوياً لتقديم الإجراءات والإلتزامات الملموسة لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات بحلول عام 2030، بما في ذلك دعم دور منظمات المجتمع المدني والشابات والشباب.