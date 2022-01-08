الاردن يعزي في ضحايا انهيار أحد المباني في الصين

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا انهيار أحد المباني في جنوب غرب الصين، يوم أمس، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وعبّر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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