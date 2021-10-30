الارصاد الجوية لـ الوكيل: اجواء غير مستقره وزخات مطرية قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطق

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم السبت أن نظام الغلاف الجوي مترابط مع بعضه فاذا وجد أي اظطراب جوي من الممكن أن ينتقل تدريجي على مناطق عدة.

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وقال آل خطاب بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن العاصفة المتوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية سوف تؤثر على المملكة بطريقة غير مباشرة.

وأضاف انه سيكون هناك تاثير على شكل عدم استقرار جوي وزخات مطرية متفرقة سنلاحظها فجر الأحد.

وأشار إلى أنه سيكون أمطار غزيرة بمناطق وأوقات محدودة في المملكة، وتشكلات للغيوم ونسبة بسيطة لتشكل السيول.

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