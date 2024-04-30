الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-04-2024 07:27 م

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يكون الطقس غائم جزئي، ودافئ في أغلب المناطق وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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