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الأحد، 24-07-2022 11:29 ص

الاستهلاكية العسكرية: إنشاء وتحديث 9 أسواق خلال العام المقبل

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد، أنه سيتم إنشاء وتحديث 9 أسواق ضمن الأسس الحديثة خلال العام المقبل.اضافة اعلان


وقال ، إن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تُجري أعمال التطوير على أكثر من جانب ( تجاري وإداري وفني)، حيث تم مؤخراً إنشاء بعض الأسواق التي تضاهي نظيراتها العالمية، كما يتم حاليا تطوير أسواق مثل سوق طارق التجاري، كما سيتم إنشاء أسواق جديدة في الشمال والوسط والجنوب.

وأضاف أن أعمال التطوير من الناحية الفنية تتمثل في تطوير طريقة التواصل بين الأسواق، أما فيما يتعلق بالجانب التجاري، فإن المؤسسة بدأت باستيراد مواد حصرية لها بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومن أبرزها “أرز المؤسسة” برتغالي المنشأ.

وأوضح الحديد أن المخزون الاستراتيجي للمواد الإستهلاكية والغذائية متوفر في مستودعات المؤسسة لفترة آمنة، تستوعب فيه طلب المواطنين وضمن الأسعار التي في متناول المواطن، مشيرا إلى أن التعاون ما بين المؤسسة والقطاع الخاص (الموردين) أدى إلى الاستقرار في الأسعار .

وبين أن من أهم أهداف المؤسسة، الحفاظ على الأمن الغذائي وإيجاد معادلة توازن ما بين ارتفاع الأسعار والتضخم الموجود على مستوى العالم وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

 




 

 


 

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