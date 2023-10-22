الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ؟

بالفيديو.. أُخرج من رحم والدته وهي بالنفس الأخير.. قصة تدمي القلوب لرضيع فقد عائلته بسبب الاحداث

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

مصادر عراقية : استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بثلاثة صواريخ

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

بعد لقاء بن سلمان .. وزير الخارجية الأمريكي يطير إلى القاهرة اليوم

كيف خدمت إستراتيجية حماس السيبرانية "طوفان الأقصى"؟

اليونسيف: إيصال المياه إلى غزة مسألة حياة أو موت

عاجل

الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 1400

الأحد، 22-10-2023 10:20 ص

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات على أكثر من 400 سلعة

عرباي حلوة


الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى مساء يوم السبت 4 تشرين الثاني المقبل، بنسبة تتراوح بين 5 الى 36 بالمئة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الأحد، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.


ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وأشار القضاة إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1410164948imgid171104

محكمة صلح جزاء عمّان تصدر حكمها بأول قضية نشر أخبار كاذبة

2

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا

820236194159861092410

بيان صادر عن عشيرة الفاعور في الاردن

w980-p16x9-2021-05-12T031514Z_1100173685_RC23EN9SQSXK_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

الأطباء الأردنية الأميركية تقدم مليون دولار دعما للقطاع الصحي بغزة

1

التربية والبكالوريا تتفقان على تطبيق برنامج الدبلوم بمدارس الملك عبدالله للتميز

الملك 99

الملك يعود إلى أرض الوطن