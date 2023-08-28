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الإثنين، 28-08-2023 12:59 م

نظام جديد يحل معضلة التقارير الطبية لنسب العجز في حوادث السير

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن توقيع اتفاقية استراتيجية لقطاع التأمين في مجال (اتمتة تقارير اللجان الطبية) لمصابي حوادث السير الذين يستفيدون من وثائق التأمين التي تصدرها شركات التأمين، لغايات الحصول على التعويضات المتعلقة بنسب العجوزات الطبية والتعطل والضرر وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

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وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إنه تأتي هذه الاتفاقية لارتباط عمل شركات التأمين بشكل وثيق بمخرجات اللجان الطبية اللوائية، التي تنظر في إصابات حوادث السير وإصدار التقارير الطبية التي تُعتبر الأساس في تحديد قيمة التعويضات لمصابي حوادث السير.


ووفقا للبيان، فإن هذه الاتفاقية ستخفف من التدخل البشري ما أمكن، وسيتم تحديد صلاحيات كل مستخدم للنظام مع وجود سجل لكافة الحركات والاجراءات لكل شخص أو لجنة، مما يسهل عملية الرقابة على هذه اللجان واستخراج تقارير الكترونية مفصلة أولا بأول تساعد في تقييم أعمال ومخرجات اللجان الطبية، وتخفف الأعباء الورقية وتقلل الوقت بشكل كبير وتسهل على المراجعين تقديم الطلبات.


ونوه البيان إلى أن الملفات الطبية ستكون متاحة بشكل إلكتروني لأي لجنة يتم إحالتها عليها، وسيعمل النظام على توفير البيانات الخاصة بحوادث السير والمصابين لشركات التأمين بشكل الكتروني وبما يمكنها من الحصول على هذه البيانات أولا بأول لإجراء حساباتها للتعويضات وتقديرات التعويض والتواصل مع المصابين بشكل أسهل.

 

وسيعمل النظام على تمكين اللجان الطبية من معرفة حالة المصاب عند ارتكاب الحادث، وتصنيفها ضمن التصنيفات المعمول بها في وزارة الصحة وهي ( بسيطة، متوسطة، بليغة) وبما يعطي مؤشر للطبيب المعالج عن حالات تكرار حوادث السير لنفس الشخص المصاب، وكذلك الالتزام بجدول العجوزات الخاص بنظام اللجان الطبية المعتمد، وتمكين شركات التأمين من الاعتراض وبشكل إلكتروني على نتيجة التقارير الطبية في حال اعتقاد الشركة بوجود مبالغة في نسبة العجز او عدم توفر البيانات التي تدعم هذه النسبة، بعد دراسة وتحليل التقارير الطبية المتعلقة بحالة المريض ودرجة الإصابة والعلاجات التي تلقاها.


 




 

 


 

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