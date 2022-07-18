الاعلان عن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم

الوكيل الاخباري -أعلن القائمون على مهرجان عمان السينمائي الدولي-أول فيلم في دورته الثالثة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في عمان عن برنامج فعاليات المهرجان.



وشارك في المؤتمر كل من مديرة المهرجان ندى دوماني ومديرة قسم البرمجة في المهرجان عريب زعيتر ومدير قسم "أيام عمان لصناع الأفلام" بسام الأسعد، وعن المركز الثقافي الفرنسي جيسكا بطشون.



ولفتت دوماني إلى أن المهرجان في دورته الثالثة سيركز على صناع الأفلام الأردنيين، مشيرة إلى أنه سيوفر منصة خاصة لهم.

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