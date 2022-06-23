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الخميس، 23-06-2022 04:43 م

اختتام أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين الأسد المتأهب 2022

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الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين الأسد المتأهب 2022 في قاعة الاجتماعات / فندق انتركونتيننتال في عمان، بحضور مدير التدريب العسكري، العميد الركن كايد جعارات، وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وضباط من جيوش الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين.

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وقال مدير التدريب العسكري "إن تمرين الأسد المتأهب يعتبر فرصة كبيرة للقوات المشاركة فيه من أجل اختبار القدرات الدفاعية العملياتية في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن البحري والاستجابة للكوارث والمساعدات الإنسانية".


وخلال المؤتمر، جرت مراجعة سيناريو التمرين ليحاكي المتغيرات الاستراتيجية في البيئة الإقليمية والدولية، لتلبية المتطلبات الدفاعية في جميع البلدان المشاركة في التمرين.


واستمرت أعمال المؤتمر لخمسة أيام تم خلالها مناقشة جميع الفعاليات والخطط والتحضيرات والمتطلبات العملياتية واللوجستية لتنفيذه.


وعلى هامش المؤتمر، استمع المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله الشديفات إلى عدد من الإيجازات المتخصصة من الجهات المعنية بتنفيذ التمرين.


وتمرين الأسد المتأهب 2022، سيشارك فيه 30 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وستنطلق فعالياته في أيلول من هذا العام.


يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب الذي نفذ في سنوات سابقة يعتبر من التمارين ذات الأهمية على المستويين العالمي والإقليمي، نظراً لحجم الفعاليات التي تنفذ خلاله، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية بين المشاركين.

 




 

 


 

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