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الخميس، 23-06-2022 03:15 م

أنباء عن إلقاء القبض على قاتل الطالبة الجامعية إيمان

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

قال شقيق الطالبة المغدورة إيمان ارشيد أنه تم إلقاء القبض على المجرم الذي أطلق النار على شقيقته في جامعة العلوم التطبيقية اليوم الخميس.

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وأضاف شقيق المغدورة إيمان في حديث مقتضب لـ"الوكيل الإخباري" أنه تم إلقاء القبض على المجرم، وهو الآن بيد الأجهزة الأمنية.

 

ولم يفصح عن معلومات عن الحادثة سوى بالقول إنه لا يعرف دوافع الجريمة وأن والده قام بإيصال شقيقته إلى الجامعة لأداء امتحانها الساعة الثامنة صباحاً، وأنه كان ينوي إرجاعها من الجامعة الساعة العاشرة بعد انتهائها من أداء الامتحان. 

 

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت عن وفاة فتاة بعد تعرضها لإطلاق نار داخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمان.

 

ولاحقا نفت الأجهزة الأمنية الأنباء التي تحدثت عن إلقاء القبض على الجاني، مؤكدة أن البحث ما زال جاريا عنه حتى الآن.

 

 




 

 


 

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