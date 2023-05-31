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الأربعاء، 31-05-2023 03:34 م

الاقتصاد الرقمي تحتفل بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - احتفلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة صباح اليوم بمناسبة زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.اضافة اعلان


وهنأ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الموظفين بمناسبة الاعياد الوطنية كما اعرب عن فرحته وفرحة الاردنيين بمناسبة زواج سمو ولي العهد وبارك لجلالة الملك المفدى وجلالة الملكة بمناسبة هذا الزواج وتمنّى حياة مليئة بالسعادة والخير والنجاح لسمو ولي العهد والانسة رجوة في ظل صاحب الجلالة المفدى.

وخلال الفعالية ، شكر الوزير الهناندة الموظفين على جهودهم وانجازاتهم المميزة و اعرب عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي استطاع صناعة تغيير كبير رغم تحدي توفر الموارد.

كما تم الإعلان بهذه المناسبة عن إطلاق قسم جديد في الوزارة يختص في التنوع والدمج في الوزارة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم الإعلان عن إعطاء موظفات الوزارة فرصة العمل عن بعد ليومين من اختيارهم شهريا  لدعمهم في تأدية مهامهم بشكل أفضل وكذلك مساحة اضافية في مواجهة مسؤولياتهم العائلية الاخرى و هي خطوة اولى في تجربة خيارات العمل عن بعد وسيتم بعدها تقييم نتائجها وتطويرها بشكل افضل.

 




 

 


 

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