"الاقتصاد الرقمي" تحتفل بزفاف ولي العهد

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة السيف.



وبحسب بيان للوزارة، هنأ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله؛ بمناسبة زفاف سمو ولي العهد.



وعبر الهناندة عن شكره للموظفين على جهودهم وإنجازاتهم المميزة، واعتزازه بفريق العمل الذي استطاع صناعة تغيير كبير رغم تحدي توفر الموارد.



وأعلن الهناندة، بهذه المناسبة، عن إطلاق قسم جديد يختص في التنوع ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى منح موظفات الوزارة فرصة العمل عن بُعد ليومين، وهي خطوة أولى في تجربة خيارات العمل عن بُعد، وسيجري تقييم نتائجها وتطويرها بشكل أفضل.

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