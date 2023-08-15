الاقتصاد الرقمي تطلق برنامجا لتمكين الشباب في الجامعات

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الثلاثاء، في مبنى كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية برنامج (Co-Teaching) لتمكين الشباب في الجامعات الأردنية من التواصل مع الخبراء ورواد الأعمال الذين تفوقوا في تكنولوجيا المعلومات.

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وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال إطلاق البرنامج، إن دور الجامعات لم يعد محصورا بإعطاء الدرجات العلمية وحسب، بل عليها أن تعي ما تريده المجتمعات في الوقت الحاضر، وذلك لتضييق الفجوة بين المنتج الأكاديمي وأصحاب العمل.



وأضاف، إن الجامعة تعمل على تحسين المهارات الطلابية في جميع التخصصات والكليات من خلال دراسة تغيير أساليب التعليم، ونتاجات التعلم، وما نحتاج أن يتعلمه الطالب خلال دراسته في الجامعة.



وشدد عبيدات، على أن على الجامعات النظر في شخصية الطالب وشكله وفلسفته في الحياة ليكون قادرا على التعامل مع من حوله، إلى جانب لغته التي يجب أن تتناسب مع لغة العصر، مشيرا الى أن الجامعة تدرس حاليا أن يكون التدريس باللغة الإنجليزية لكافة التخصصات من السنة الأولى ولغاية السنة الرابعة.



ودعا الى العناية بالمهارات المتعلقة بالتخصص، وأن يعي الطالب أهمية المهارات اللازمة ليكون مقبولا لدى أصحاب العمل، منوها إلى أن الطريق إلى ذلك يتحقق من خلال إرسال طلبة متميزين في تخصصاتهم للتدريب في قطاعات العمل المختلفة.



بدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهمية برنامج ( Co-Teaching) لتمكين الشباب في الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى توفير فرصة للشباب من مختلف الجامعات في المملكة للتواصل مع الخبراء ورواد الأعمال الذين تفوقوا في مجال التكنولوجيا.



وأشار الى أهمية تمكين الشباب من التواصل مع الخبراء لاكتساب المعرفة، وضرورة إيمان الطلبة بأهمية المهارات الرقمية لوظائف المستقبل وسوق العمل، بموازاة التعلم المستمر، وتطوير المهارات في مجال التكنولوجيا.



وكان الهناندة شارك طلبة كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في إحدى قاعات المحاضرات قبل إطلاق البرنامج بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي الذي أكد ان هذه المشاركة دليل على أهمية الشباب الذي سيقود هذا العالم المتسارع في ثورته التكنولوجية، لافتا إلى أن العلم والمعرفة والقدرة على القيادة والتواصل والاتصال تعد مهارات مهمة للطلبة.