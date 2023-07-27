اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس، في مركز التدريب والتطوير التابع لمجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية، دورة المهارات المتقدمة الخاصة بالقسم النسائي الخاص، بالتعاون مع الجانب الكندي الصديق، بحضور السفير والملحق العسكري الكندي في عمّان، وقائد المجموعة العقيد الركن هشام الحنيطي.



واشتملت الدورة التي استمرت لمدة ستة أسابيع على مواضيع اللياقة البدنية، رمايات الميدان المفتوح، الإسعافات الأولية، واقتحام الغرف والبحث والتفتيش.

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