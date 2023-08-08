جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني اليوم عن بدء تشغيل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في الجامعات الأردنية، في محطة الاميرة تسنيم بنت غازي للبحوث التكنولوجية التابعة للجامعة في حمرة الصحن.



وقال العجلوني إننا تلقينا اليوم القرار الرسمي من شركة الكهرباء الوطنية ببدء تشغيل النظام اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء مؤكدا ان هذا المشروع الحيوي الذي تم المباشرة تنفيذه من شهر شباط 2022 يحقق أحد أهم أهداف الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الطاقة البديلة واستغلال هذه الطاقة النظيفة في خفض فاتورة الجامعة من الطاقة الكهربائية إلى النصف خلال الأعوام القادمة ، مما يتيح للجامعة استغلال هذا الوفر في النفقات وتوجيهها نحو تنفيذ عدد من المشاريع اللازمة للجامعة وتحديث البنى التحتية والتكنولوجية في كليات الجامعة.

اضافة اعلان



وأشار العجلوني انه بالإضافة إلى قيمة هذا المشروع الهام للجامعة والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 7 ميغا واط، وتبلغ إنتاجيته من الطاقة الكهربائية بحدود 15 مليون كيلو واط ساعة سنويا ، فإنه سيكون كذلك بمثابة مختبرا عمليا وعلميا لطلبة التخصصات الهندسية والكهربائية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في التخصصات ذات العلاقة .

