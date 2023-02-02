الاقتصاد الرقمي توقع اتفاقية شراكة لإنشاء أول مركز تقني في عمان

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع شركة "مايغريت" لإنشاء أول مركز تقني في عمان.

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ووقع الاتفاقية، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس إدارة شركة مايغريت نادر نعمة، بحضور نائب السفيرة البريطانية هلن فايزي.



ويهدف المركز، وفق بيان للوزارة اليوم، إلى توفير حلول وحوافز متكاملة لتعزيز فرص الشباب بالحصول على فرص عمل ممكنة رقميا من خلال العمل مع المشغلين من القطاع الخاص أو العمل الحر أو البدء بمشروعاتهم الريادية الخاصة.



وأكد الهناندة أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الأردني والمجتمع المحلي، وتعزيز المهارات الحياتية لديهم والنمو الفكري وقدرات الابتكار من خلال تلك المراكز التقنية، والتي توفر مساحات لتحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية وتقلل من العوائق أمام الرياديين للبدء بتأسيس أعمالهم وفحص أفكارهم ونقلها لمراحل متقدمة.





