الاقراض الزراعي تدعو للاستفادة من الخصومات التشجيعية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

دعا مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، المقترضين للاستفادة من حزمة الخصومات التشجيعية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي تنتهي بداية العام المقبل والمبادرة بإغلاق الديون المستحقة عليهم.وقال دوجان، إن المقترضين بإمكانهم الاستفادة من نسب الخصومات التشجيعية التي تتراوح من 15 إلى 50 % ، وجاءت هذه الحزمة التشجيعية كدعم للمزارعين المقترضين والتخفيف عنهم وتحسين السيولة المالية للمؤسسة لتأمين متطلبات القروض للأنشطة الزراعية المختلفة.كما دعا للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي بوشر بها هذا العام للتسهيل على المقترضين وتوفير الوقت والجهد عليهم.