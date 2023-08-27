الامانة : إغلاق الاتجاه من حي الخزنه الى شارع الشهيد ودوار المدينة الرياضية

الوكيل الاخباري - أعلنت امانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع ادارة السير سيتم اعتباراً من يوم غد الاثنين ( 28 آب ) إغلاق الاتجاه القادم من حي الخزنه بإتجاه شارع الشهيد ودوار المدينة الرياضية وتوجيه المركبات يميناً إلى الجسر القائم أعلى شارع الأردن ( اكاديمية الشرطة الملكية) وتحويل اتجاه السير على الجسر ليصبح باتجاه واحد دخولاً من شارع زيد بن علي والغاء عمل الاشاره الضوئية .



ويأتي هذا الاجراء لتسهيل الحركة المرورية عند اشارات مستشفى الملكة علياء باتجاه الشمال وذلك ضمن خطط الامانة لادارة العملية المرورية .

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