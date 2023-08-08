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الثلاثاء، 08-08-2023 06:18 م

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2838 طنا، منها 1794 طن خضار، و864 طن فواكه، و179طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 30 و50، والبندورة بين 15 و30، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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