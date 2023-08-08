الأمن: تغيير المسرب والتجاوز الخاطئ والسرعات أبرز أسباب الحوادث بالمملكة

الوكيل الإخباري - قال مندوبو الإدارات المرورية إن النشامى انتشروا بشكل مبكر ومكثف للتأكد من خلو كافة الطرق من العوائق وتقديم الواجب الأمني والمروري والإنساني لكافة المواطنين.

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وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام بأن التجاوز الخاطئ والتعامل الخاطئ مع المنعطفات والسرعات أبرز ما تم التعامل معه من مخالفات متحركة نتج عنها حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافوا بأن الالتزام بالمسارب وتحديد وجهة السائق واتخاذ المسرب المخصص أولويات مهمة في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.



وتابع مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام أنه و بفضل وعي المواطن والتزامه بقواعد وأولويات المرور خلال ساعات الصباح، لم يتم التعامل مع أي عائق مروري يذكر باستثناء عدد من التعطيلات اللحظية والتي تم إزالتها دون التأثير على الحركة المرورية.



وأشار إلى أن استخدام الإشارات التحذيرية (الغماز) والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم ، من القواعد المهمة التي يجب اتخاذها قبل تغيير المسرب.



وحذر مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام من ارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية (حمراء)، والتي قد تعرض حياة مرتكبها وسالكي الطريق للخطر، إذ قد ينتج عنها حادث مروري بوفيات وإصابات بشرية، مهيبين بالجميع بضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور.



ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية قال إنه جرى التعامل أمس مع عدد من الحوادث المرورية، حيث كان أبرزها تدهور مركبة شحن بمنطقة الحسينية دون وقوع إصابات، وتصادم ما بين مركبتين على طريق عمان التنموي مما تسبب بعائق على مسرب من الطريق نتيجة سقوط حمولة إحدى المركبات أبرز ما تم التعامل معه من حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.



ولفت بأن رقابة مرورية على مدار الساعة من قبل نشامى الدوريات، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الخطرة إذ كان أبرزها ضبط مركبتين تسيران بسرعة 167كلم/ساعة على طريق الأزرق وطريق المطار، حيث تم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.



وأكد خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام على أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق، متواجدة لتقديم الخدمات الأمنية والمرورية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية لطالبيها، إذ تم تقديم عدة مساعدات إنسانية يوم أمس، داعين المواطنين بعدم التردد بطلب المساعدة من المحطات الأمنية أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لذلك.

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.

