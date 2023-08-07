الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

انفجار ضخم يهز ميناء تجاري في تركيا - فيديو

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

قرارات حكومية عاجلة على إثر الاجتماع المشترك الاثنين

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

السعودية تُعد عقوبات مغلظة على مقدمي خدمات الحج دون ترخيص

الإثنين، 07-08-2023 03:08 م

الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

1


الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة الشرطة العسكرية الملكية، مؤكداً اعتزازه بمرتباتها ودورها في تسهيل عمل الوحدات العسكرية لتنفيذ الواجبات المناطة بها.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز حول خطط قيادة الشرطة العسكرية المستقبلية للتطوير والتحديث، قدّمه قائد الشرطة العسكرية الملكية العميد الركن نائل سليم السحيم.

وبين السحيم أن من شأن تلك الخطط تعزيز دور القيادة في أداء واجباتها والقيام بمهامها في الحفاظ على الضبط العسكري لمرتبات القوات المسلحة.

وجال جلالة القائد الأعلى في معرض للمعدات والآليات وأجهزة الاتصالات المتطورة التي تستخدم في أداء عمل الشرطة العسكرية الملكية.

اضافة اعلان

 

 

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
yy

انتهاء الأعمال بمشروع مثلث النعيمة

0

الملك يستقبل رئيس الوزراء المصري

820232184815757737695

تنويه هام للمواطنين الراغبين بشراء أو بيع السيارات بالاردن

2019_05_17_05_23_31

اربد: مواطنون بأيدون يشكون ضعف ضخ المياه وعدم انتظام البرنامج

وزارة التربية والتعليم

قرارات صادرة عن وزارة التربية اعتباراً من بداية العام الدراسي

bdce50ed-5843-4442-a03b-3d27d00cc0a2

شكاوى من اغلاق فتحة التفاف طريق النعيمة - الرمثا والمفرق – صور

أخبار متعلقة
0

الملك في منزل الباشا عبدالرحمن العدوان - صور

820233205153204941332

الملك يعزي عشيرة ابو الغنم وعشيرة العدوان

الملك

الملك يزور منزل الباشا الطبيب رامي فراج معزياً بوالدته

6202313222034632927157

الملك يعزي عشيرة العدوان

520231117235418096285

ورشة توعوية حول الرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك المؤسس

111

الملك وولي العهد يودعان رئيس دولة الإمارات