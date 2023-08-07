الملك يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية - صور

الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، قيادة الشرطة العسكرية الملكية، مؤكداً اعتزازه بمرتباتها ودورها في تسهيل عمل الوحدات العسكرية لتنفيذ الواجبات المناطة بها.



واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز حول خطط قيادة الشرطة العسكرية المستقبلية للتطوير والتحديث، قدّمه قائد الشرطة العسكرية الملكية العميد الركن نائل سليم السحيم.



وبين السحيم أن من شأن تلك الخطط تعزيز دور القيادة في أداء واجباتها والقيام بمهامها في الحفاظ على الضبط العسكري لمرتبات القوات المسلحة.



وجال جلالة القائد الأعلى في معرض للمعدات والآليات وأجهزة الاتصالات المتطورة التي تستخدم في أداء عمل الشرطة العسكرية الملكية.

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