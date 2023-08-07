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الإثنين، 07-08-2023 09:03 ص

وفاة و3 إصابات بحادث سير بسبب عدم الالتزام بإشارة قف في عمان

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير إن عدم الوقوف التام التزاماً بإشارة (قف) تسبب بحادث سير نتج عنه وفاة شخص و 3 إصابات يوم أمس في عمان.اضافة اعلان


وأضافت الإدارة عبر التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الانتقال المباشر من أقصى اليمين (الشوارع الفرعية) إلى أقصى اليسار بدون التقيد بأولويات المرور يتسبب بتباطؤ الانسيابية المرورية ونتج عنه حوادث مرورية .

وأهابت بالمواطنين بعدم التردد بالتبليغ عن أي سلوكيات خاطئة قد يرتكبها بعض سائقي المركبات العمومية كعدم الوصول لنهاية الخط أو تغيير خط الاتجاه أو تقاضي أجور فوق الحد المقرر.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم التعامل أمس مع حادث دهس بوادي الرمم بالإضافة لتجمهر الفضوليين على المسربين مما أدى إلى إعاقة وصول مرتبات الإدارات المرورية والدفاع المدني للموقع، مضيفاً إلى أنه تم التعامل مع تباطؤ كثيف بحركة السير، منوهين بضرورة الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة.

وتابعت، بأن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أدى إلى وقوع حادث صدم ما بين مركبتين مقابل أمانة عمان نتج عنه إصابة متوسطة بالإضافة للتعامل مع كثافة مرورية بكل حرفية من قبل نشامى السير.

 




 

 


 

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